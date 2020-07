“Ma sei un figo!”. Costantino della Gherardesca, che trasformazione dopo la dieta. È dimagrito solo per lei… (Di giovedì 16 luglio 2020) Costantino della Gherardesca è magro come un’acciuga, un fisico così mai visto prima. Come mai? Come ci è riuscito? Pian piano sveleremo tutto, nel frattempo possiamo dichiarare con fermezza che un corpo così asciutto non lo avesse mai avuto! I sacrifici di Costantino della Gherardesca sono volti a brillare tra le stelle nelle performance di Ballando con le stelle, lo show di ballo presentato da Milly Carlucci dai tempi dei tempi. Pare proprio che sia stata la conduttrice Milly Carlucci a domandare a Costantino di far caso alla propria forma fisica in vista del programma. La Carlucci alla base del suo training a Costantino ha messo la frase “non possiamo essere perfetti”, sormontandola poi con altre frasi ... Leggi su caffeinamagazine

davidealgebris : Si. Hai dato €3 miliardi ai Benetton e ti sei preso €8miliardi di debito. Tutto pagato dagli Italiani. Distrutto cr… - ItaliaViva : Ma non è forse la morte della politica fare le riforme con coraggio e avere il coraggio delle scelte solo quando si… - CarloCalenda : Sei un pochino miserabile. Ma non mi sorprende. - Domenic62340660 : @AttilaR10 @NicolaPorro Vuoi la verità , fai un esame della situazione economica attuale , tralasciando se tu sei u… - superulltra : @TRIFENILFOSFINA @bruna__xcx ma che malata sei minchia, curati un po' muccapazza mattoida -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma sei Intimidazioni ai veterinari, approvato Ddl per pene più dure e maggiore attenzione Il Salvagente