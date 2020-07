Lutto nel mondo della musica: l’artista era malato di cancro e di covid-19 (Di giovedì 16 luglio 2020) Purtroppo Alberto non ce l'ha fatta: il musicista napoletano al quale nel 2019 era stato diagnosticato un Linfoma di Hodgkin, tumore molto aggressivo che colpisce il sistema linfatico e che, lo scorso 8 maggio, aveva scoperto, mentre si trovava ricoverato in ospedale, di aver contratto anche il Coronavirus, è morto. Alla fine di giugno, era stata la moglie di Alberto a raccontare a Fanpage.it la sua odissea: non solo il cancro, poi la scoperta del covid, ma anche una estenuante attesa per essere sottoposto a una biopsia, ben 50 giorni. E ancora, la battaglia, ad esami effettuati, per ottenere le cure adeguate. La famiglia del musicista ha annunciato battaglia: ha presentato due esposti in Procura affinché si faccia luce su cosa sia accaduto ad Alberto nei due ospedali nei quali è stato ricoverato, il Cardarelli e l'Ospedale ... Leggi su howtodofor

Montecchio, 16 luglio 2020 - Lutto a Montecchio. È morto il barista Maurizio Nasi, 52 anni, Mauri per gli amici ed i clienti. Era molto conosciuto in paese perchè da 28 anni gestiva il bar Cristallo ...

