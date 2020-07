L’Uruguay sorprende il Brasile: è il “Maracanazo” – 16 luglio 1950 – VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Il 16 luglio 1950, nella finale dei Mondiali, l’Uruguay sorprende il padrone di casa Brasile: è il “Maracanazo” Il 16 luglio 1950 viene scritta una delle pagine più intense della storia del calcio. Attore protagonista l’Uruguay, che – a dispetto di ogni pronostico – si laurea campione del mondo nella finale iridata giocata contro il Brasile padrone di casa. L’epica sfida va in scena al Maracana, motivo per cui in terra carioca e non solo sarà per sempre ricordata come il “Maracanazo“. Uno dei capitoli più tristi per il pallone verdeoro, una sconfitta per 2-1 – decisive le reti di Schiaffino e Ghiggia – che segnerà non soltanto la squadra del ct Costa ma un ... Leggi su calcionews24

