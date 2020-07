L’ultimo libro di Camilleri Riccardino esce oggi 16 luglio per il gran finale di Montalbano (Di giovedì 16 luglio 2020) Il gran finale di Montalbano nell'ultimo libro di Camilleri "Riccardino" esce oggi 16 luglio, praticamente ad un anno dalla morte dello scrittore siciliano avvenuta il 17 luglio 2019. C'era tanta attesa intorno al romanzo postumo che segna il capitolo conclusivo della storia del personaggio letterario di certo più amato degli ultimi anni in Italia. L'ultimo libro di Camilleri "Riccardino" appunto ha una lunghissima gestazione. L'autore lo aveva pianificato, scritto e pure consegnato alla casa editrice fidata Sellerio tra il 2004 e il 2005, all'età di 80 anni. Il libro dunque era nato prematuramente per chiudere il filone delle vicende ... Leggi su optimagazine

Corriere : «Pronto, Salvo? Basta babbiare» Ecco l’ultimo libro di Camilleri - Corriere : «Pronto, Salvo? Basta babbiare» Ecco l’ultimo libro di Camilleri - LasiciliadiMont : Esce oggi #Riccardino, l'ultimo libro del commissario #Montalbano. A 1 anno dalla scomparsa del maestro #Camilleri.… - pepahawk : Presentazione del libro “Colonne d’Ercole- L’ultimo viaggio della Maschera di Ferro” questa sera a Moie presso… - premiovigevano : RT @CorriereCultura: «Pronto Salvo? Ora basta babbiare». Ecco l’ultimo Montalbano di Andrea Camilleri. A un anno dalla morte dello scrittor… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo libro De Giovanni su Camilleri, il racconto di Veronesi sullo Strega: «La Lettura» è oggi in anteprima nell’App Corriere della Sera