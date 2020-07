Luigi Favoloso chiesto il rinvio a giudizio dopo la scritta sessista rivolta a Selvaggia Lucarelli (Di giovedì 16 luglio 2020) Luigi Favoloso ancora nei guai a causa della scritta ai tempi del Grande Fratello Luigi Favoloso non riesce proprio a venire fuori dai guai, questa volta si parla della scritta sessista che fece ai tempi del Grande Fratello contro Selvaggia Lucarelli. Le indagini sono iniziate da 2 anni e ancora oggi si continua a parlarne. Sono stati già ascoltati diversi testimoni, ma il PM Padula ha richiesto il rinvio a giudizio per ottenere la giusta pena. I fatti sono accaduti a maggio del 2019, ai tempi Favoloso era un concorrente del reality, sulla sua t-shirt scrisse Selvaggia su*a con un rossetto. La produzione gli aveva negato delle sigarette e gli ... Leggi su kontrokultura

giulio_galli : RT @tpi: Chiesto il rinvio a giudizio per Mario Luigi Favoloso. Al Grande fratello aveva esibito una maglietta sessista contro Selvaggia Lu… - redalros : @stanzaselvaggia A proposito....cocente sconfitta con luigi favoloso? - infoitcultura : Rinvio a giudizio per Luigi Favoloso dopo la querela di Selvaggia Lucarelli - infoitcultura : Cosa sta succedendo tra Selvaggia Lucarelli e Luigi Mario Favoloso - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Luigi Favoloso a processo' #selvaggialucarelli esulta ma lui nega: è falso -

Dopo due anni di indagini, per Luigi Mario Favoloso - ex concorrente del Grande Fratello 15 - è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per diffamazione nei confronti della giornalista Selvaggia Lu ...