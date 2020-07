Luigi di Di Maio: "Su Autostrade lo Stato ha fatto lo Stato. Il governo? Escludo che cada" (Di giovedì 16 luglio 2020) “Sono molto soddisfatto per il risultato, sì. Fino a qualche anno fa sarebbe Stato impensabile. Lo Stato ha fatto lo Stato, ha lavorato per difendere l’interesse comune”, dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che in un’intervista al ‘Corriere della sera’ parla di Autostrade. Sul rapporto col premier dice che tra lui e Conte “c’è un rapporto di leale e trasparente collaborazione”, e rassicura sulla tenuta dell’esecutivo: “Escludo che un risultato soddisfacente possa essere motivo per far cadere il governo”.Per Di Maio c’è ora un altro obiettivo da ... Leggi su huffingtonpost

fanpage : È scontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il botta e risposta. - ilfoglio_it : Il M5s è una polveriera. E Di Maio ne approfitta per scombinare i piani di Conte. 'Luigi ha nostalgia di noi', dice… - Rinaldi_euro : frase del giorno? di maio che parlando di mario draghi dice: mi ha fatto un’ottima impressione - Dagospia - HuffPostItalia : Luigi di Di Maio: 'Su Autostrade lo Stato ha fatto lo Stato. Il governo? Escludo che cada' - ANTEO17 : RT @Mingucc: LA RISPOSTA DI LUIGI DI MAIO ALLE MINKIATE SCRITTE DA MARCO TRAVAGLIO ( OGNI TANTO LE DICE PURE LUI ... FORSE QUANDO SCOPA MAL… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Maio Emilio Carelli fregato da Luigi Di Maio? Agcom, passano i candidati di Berlusconi: rivolta nel M5s contro il ministro Liberoquotidiano.it Contatti col premier, così Letta organizza i nuovi responsabili

Una parte di moderati forzisti disposta a entrare nella maggioranza. Il Cavaliere resterebbe di lato, ma godendo della ritrovata centralità Sono giorni decisivi, per la maggioranza che sostiene Giusep ...

Alla fine lo Stato ricompra Autostrade. Tutti i non-detti del presunto affaire

Il giorno della presunta “vittoria” è quello dove si continua a fare dispetti e a mettere dita negli occhi dell’alleato. Tanto che a sera Di Maio e Zingaretti decidono di lanciare l’appello. “Chi lavo ...

Una parte di moderati forzisti disposta a entrare nella maggioranza. Il Cavaliere resterebbe di lato, ma godendo della ritrovata centralità Sono giorni decisivi, per la maggioranza che sostiene Giusep ...Il giorno della presunta “vittoria” è quello dove si continua a fare dispetti e a mettere dita negli occhi dell’alleato. Tanto che a sera Di Maio e Zingaretti decidono di lanciare l’appello. “Chi lavo ...