Louis Tomlinson a Milano nel 2021, slitta il concerto estivo atteso al Carroponte (Di giovedì 16 luglio 2020) Louis Tomlinson a Milano nel 2021: il concerto originariamente previsto per questa estate al Carroponte di Milano è riprogrammato al 2021 in una nuova location. Louis Tomlinson sarà in concerto a Milano nel 2021 ma al Fabrique. La data è quella di venerdì 5 febbraio e anche la location cambia per far fronte alle necessità invernali. L'evento estivo previsto al Carroponte, infatti, non si terrà e, riprogrammano la data in inverno, all'artista non resta altro che cambiare anche la location del concerto. Louis Tomlinson si sarebbe dovuto ... Leggi su optimagazine

