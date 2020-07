Lost: il finale della serie è ancora incompreso a distanza di anni? (Di giovedì 16 luglio 2020) Torniamo ad analizzare l'ultima discussa e incompresa puntata di Lost, la serie che cambiò per sempre il mondo della tv: a distanza di anni il finale è stato rivalutato? Non abbiamo timori ad ammetterlo: Lost è stata una serie televisiva epocale. Non solo perché, all'epoca della sua messa in onda, ha dato vita a un vero e proprio fenomeno televisivo (e non solo) capace di sfruttare appieno i forum online dove gli appassionati si confrontavano sugli sviluppi narrativi e cercavano di trovare le risposte alle loro domande e non solo per l'essere riuscita a rivoluzionare il modello televisivo broadcasting al pari, se non in maniera superiore, di quanto fece Twin Peaks a inizi anni Novanta. Se ... Leggi su movieplayer

RutaSilvia : @La_Connie_ Me lo hanno appena consigliato... merita? O è come il finale di Lost? - ElikorokoroRos : @essexelle @Danilo_mgh @pinupz Non ho visto Lost, il finale di #dark me lo aspettavo diverso, e comunque prima stag… - essexelle : @Danilo_mgh @pinupz Al di la di tutto senza alcuno spoiler posso dire che il finale è meno arrangiato di quello di… - Avgercutie : secondo te come sarà il finale di the100? sia la storia che le coppie — non ne ho proprio idea, onestamente questa… - C17Joker : RT @WeCinema: Buon compleanno a #MatthewFox ??! La sua più celebre interpretazione è sicuramente quella del dottor Jack Shephard, nella famo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lost finale Lost: il finale della serie è ancora incompreso a distanza di anni? Movieplayer.it Lost: il finale della serie è ancora incompreso a distanza di anni?

Non abbiamo timori ad ammetterlo: Lost è stata una serie televisiva epocale. Non solo perché, all'epoca della sua messa in onda, ha dato vita a un vero e proprio fenomeno televisivo (e non solo) capac ...

UltraPop Festival, da Lost a Skam Italia: il programma di oggi 16 luglio

Ecco il ricchissimo programma di oggi all'UltraPop Festival su Twitch, dall'omaggio a Lost all'intervista al cast di Skam Italia e molto altro... NOTIZIA di CRISTIANO OGRISI — 16/07/2020 Prosegue la p ...

Non abbiamo timori ad ammetterlo: Lost è stata una serie televisiva epocale. Non solo perché, all'epoca della sua messa in onda, ha dato vita a un vero e proprio fenomeno televisivo (e non solo) capac ...Ecco il ricchissimo programma di oggi all'UltraPop Festival su Twitch, dall'omaggio a Lost all'intervista al cast di Skam Italia e molto altro... NOTIZIA di CRISTIANO OGRISI — 16/07/2020 Prosegue la p ...