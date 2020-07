Lost, Daniela Calò, voce di Kate: "Un lavoro stupendo, ma da spettatrice non mi sono appassionata" (Di giovedì 16 luglio 2020) Daniela Calò, storica voce di Kate, racconta il suo rapporto con la serie tv all'Ultrapop Festival confessando di non essersi mai appassionata alle vicende dell'isola. Lost è una delle serie tv che hanno riscritto la storia della televisione, ma non ha fatto breccia nel cuore di Daniela Calò, attrice e doppiatrice pugliese trapiantata a Torino, che confessa di non essere rapita dallo show. Daniela Calò, attrice e doppiatrice italiana nonché voce di Kate, alias Lentiggini, personaggio inteepretato da Evangeline Lilly in Lost, ha partecipato con entusiasmo al panel sullo show dell'Ultrapop Festival rivelando di non aver sviluppato un ... Leggi su movieplayer

