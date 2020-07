Los Angeles, polizia violenta contro un disabile durante la protesta – VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Un VIDEO mostra alcuni agenti di polizia di Los Angeles, nel corso di una protesta, dopo aver fermato un disabile lo hanno scaraventato a terra e rotto la sedia a rotelle La polizia americana sempre di più al centro delle polemiche, questa volta è toccato agli agenti di Los Angeles che dopo aver fermato un … L'articolo Los Angeles, polizia violenta contro un disabile durante la protesta – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

angelomangiante : Manifestazione pacifica a Los Angeles. La polizia aggredisce un disabile e mandano in pezzi la sedia a rotelle. Un… - Agenzia_Ansa : Los Angeles, polizia picchia e scaraventa a terra un uomo in carrozzina #disabilità #ANSA #JoshuaWilson afroamerica… - repubblica : Los Angeles, agenti polizia scaraventano a terra un uomo in carrozzina durante una protesta - __Ansiagirl__ : RT @perchetendenza: 'Los Angeles': Perché durante una protesta pacifica la polizia si è accanita contro un uomo di colore disabile, facendo… - DucaGuarnieri : RT @Agenzia_Ansa: Los Angeles, polizia picchia e scaraventa a terra un uomo in carrozzina #disabilità #ANSA #JoshuaWilson afroamericano sta… -