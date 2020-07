Londra, altro attacco alla Russia: “Interferenze durante elezioni del 2019” (Di giovedì 16 luglio 2020) Da Londra, arriva una nuova accusa nei confronti della Russia. Questa volta è stato il ministro degli Esteri Dominic Raab a parlarne Tra Gran Bretagna e Russia, non scorre di certo buon sangue. Nell’ultimo periodo, i due paesi si sono spesso accusati a vicenda per episodi appartenenti al passato. A rincarare la dose, ci ha … L'articolo Londra, altro attacco alla Russia: “Interferenze durante elezioni del 2019” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

misterj1995 : E un altro sogno che devo riuscirci per forza e andare a Londra per vedere gli studios dove c'è Harry Potter ???????? e… - ettore_agostino : @alfredodattorre Briatore altro fenomeno, intanto porta la residenza fiscale a Londra..... - Carolin12196021 : @federicogatti ecco un altro cialtrone piddiota a londra - ildodopensiero : L'opera di #Banksy nella metro di #Londra è stata cancellata 'come accade per qualsiasi altro graffito'. Inutile l… - Teo5Astor : @oniizip10 Per forza, Il Pipita arrivato a Londra era già l'ombra di sé stesso e avrà fatto poi 4-5 gol, e l'altro… -