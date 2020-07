Londra accusa Mosca: “Interferenze con le nostre elezioni a dicembre 2019, inaccettabile” (Di giovedì 16 luglio 2020) Londra: “Mosca ha influenzato le nostre elezioni” Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab informerà la nazione sulle presunte interferenze di Mosca nelle elezioni dello scorso dicembre, che hanno assegnato la vittoria all’attuale premier Boris Johnson, in un discorso che pronuncerà nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 luglio. Secondo le ricostruzioni dell’intelligence britannica, riportate da Repubblica, la Russia avrebbe “amplificato” la pubblicazione su Internet di un documento riservato dei negoziati commerciali Usa-Uk per il dopo Brexit, finito nelle mani dell’allora leader laburista Jeremy Corbyn, il quale avrebbe poi accusato Boris Johnson “di voler svendere la ... Leggi su tpi

