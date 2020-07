Londra accusa la Russia di ingerenze politiche: le parole di Raab (Di giovedì 16 luglio 2020) Londra: Secondo il Ministro degli Esteri Dominic Raab, il Cremlino avrebbe interferito nelle elezioni britanniche del Dicembre 2019 Londra- E’ atteso per le prossime ore un discorso del Ministro degli Esteri londinese Dominic Raab in cui lo stesso accuserà apertamente Mosca di aver interferito nelle elezioni del Dicembre 2019. Al netto di speculazioni che vanno avanti sin dal referendum sulla Brexit nel 2016, l’intelligence britannica si dice adesso sicura che la Russia abbia volutamente amplificato online un documento riservato inerente le trattative con gli Usa riguardo agli accordi commerciali tra i due Paesi dopo la l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Tale documento, attraverso una dinamica ancora del tutto fumosa, sarebbe quindi arrivato al leader laburista ... Leggi su zon

antoguerrera : E sempre a tema.. ULTIMORA. Londra accusa: 'Mosca ha interferito nelle nostre elezioni 2019' Per la prima volta il… - misonoscocciata : RT @formichenews: Londra accusa Mosca: interferì nel voto del 2019. Al centro delle indagini i documenti dell'accordo Usa-Uk finiti poi in… - Angela23763271 : RT @repubblica: Londra accusa: 'Mosca ha interferito con le nostre elezioni del 2019' [dal nostro corrispondente ANTONELLO GUERRERA] [aggio… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Londra accusa la Russia: 'Cerca di carpire segreti vaccini' #coronavirus - Paolo_Tamagnini : Londra accusa: 'Mosca ha interferito con le nostre elezioni del 2019' - La Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Londra accusa

(ANSA) - LONDRA, 16 LUG - "Attori russi" avrebbero cercato d'interferire nelle elezioni britanniche del 2019, contribuendo alla diffusione di un rapporto - autentico, ma interlocutorio - sul possibile ...Le due ex non credono alle accuse di violenza domestica sostenute da Amber Heard ... Le due "ex" si sono espresse al processo per diffamazione intentato dall'attore americano a Londra contro il ...