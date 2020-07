Lo sport cura come l’aloe (Di giovedì 16 luglio 2020) Alcuni libri sono così pregni di vita da non poter lasciare indifferenti, “Vittorie Imperfette” (Lab DFG, 2020) è uno di questi. L’autore, Federico Vergari, già vincitore del premio ‘Messaggero dello sport 2019’ con “Le sfide dei Campioni. Emozionanti imprese tra i grandi dello sport” (Tunué, 2019), con uno stile fresco e immediato propone in questo nuovo lavoro venti storie di atleti che in un modo o nell’altro ce l’hanno fatta, riuscendo a non risultare banale anche quando parla di sportivi dei quali molto è già stato detto.Così il lettore tra una curva con Marco Pantani, un getto del peso con Assunta Legnante, una bracciata in compagnia di Federica Pellegrini o un rovescio con Novak Djokovic, può scoprire storie meno note ... Leggi su huffingtonpost

