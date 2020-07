Lo scivolone della grillina Piera Aiello: «Gli ebrei ad Auschwitz avevano la fortuna di essere uccisi» (Di giovedì 16 luglio 2020) «Gli ebrei, quando venivano deportati ad Auschwitz, avevano la fortuna di essere uccisi. Noi testimoni di giustizia, invece, veniamo uccisi giorno per giorno». Sono le parole incredibili usate dalla deputata del M5S Piera Aiello, che è anche testimone di giustizia, nel corso di un convegno in Campania. E sui social scoppia subito la bufera che porta la deputata a chiedere scusa. Una valanga di critiche travolge Piera Aiello I primi ad attaccare la parlamentare grillina sono i componenti dell’associazione “Sostenitori dei Collaboratori e Testimoni di Giustizia”. «L’onorevole paragona i Testimoni di Giustizia agli ... Leggi su secoloditalia

