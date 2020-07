Lo scienziato italiano: 'Anticorpi contro il Covid anche in soggetti che non si sono mai ammalati' (Di giovedì 16 luglio 2020) anche chi non si è ammalato di coronavirus potrebbe avere gli Anticorpi contro il Sars-CoV-2: a spiegarlo è uno scienziato italiano, Antonio Bertoletti , in forze all'Università di Singapore, ... Leggi su leggo

vigianoconcetta : @XiJingpingReal i raggi ultravioletti uccidono il corona virus quelli di tipo C usati per disinfettare gli acquari!… - vigianoconcetta : @GiuseppeConteIT con i vaccini non si sconfiggerà il corona virus meglio usare la fisica come i raggi ultravioletti… - poli_daniele_81 : RT @ilfoglio_it: Uno studio di Nature dice che l'immunità di gregge dal Covid-19 potrebbe essere più vicina. Antonio Bertoletti, lo scienzi… - MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: Uno studio di Nature dice che l'immunità di gregge dal Covid-19 potrebbe essere più vicina. Antonio Bertoletti, lo scienzi… - lucianarota : RT @ilfoglio_it: Uno studio di Nature dice che l'immunità di gregge dal Covid-19 potrebbe essere più vicina. Antonio Bertoletti, lo scienzi… -