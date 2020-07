Lizzano: “vivo rammarico” dell’arcivescovo di Taranto La contestata manifestazione religiosa contro la legge sull'omotransfobia (Di giovedì 16 luglio 2020) Di Francesco Santoro: L’arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro, esprime «vivo rammarico per i fatti recentemente verificatisi» nella parrocchia di San Nicola a Lizzano. «Un momento di preghiera, che per natura, è, e dovrebbe essere un momento aggregativo, che riunisce la comunità cristiana- commenta-, è diventato, purtroppo, un motivo di divisione, e di contrapposizione». Il sindaco Antonietta D’Oria e l’attivista Lgbt Francesca Cavallo avevano espresso il loro dissenso nei confronti dell’iniziativa parrocchiale perché- secondo l’accusa- altro non era che il tentativo di condannare il disegno di legge Zan sull’omotransfobia. «La Chiesa è Madre di tutti i suoi figli, e come tale accoglie e ama tutti ... Leggi su noinotizie

