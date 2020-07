Liverpool, dopo il Chelsea festa ad Anfield: i tifosi potranno seguirla in tv (Di giovedì 16 luglio 2020) Non la festa che tutti sognavano, ma il coronavirus non ha guardato in faccia neanche i tifosi del Liverpool che aspettavano di alzare al cielo la Premier League da trent’anni. Nonostante ciò, sarà comunque un momento di gioia quello che si consumerà mercoledì 22 luglio, quando al termine del match contro il Chelsea, l’ultimo giocato in casa dei Reds in questa stagione. Klopp e la squadra riceveranno un trofeo in un palco installato nella mitologica curva Kop, la premiazione potrà essere seguita dai tifosi soltanto a distanza in televisione. Il club, infatti, ha chiesto ai tifosi di non uscire di casa per evitare assembramenti. Leggi su sportface

