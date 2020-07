Live Torino-Genoa 0-0 Zaza titolare, Nicola sceglie Sanabria (Di giovedì 16 luglio 2020) Torino e Genoa aprono il programma del giovedì della 33esima giornata di Serie A, con un match di importanza fondamentale per entrambe le compagini. In pochi infatti avrebbero potuto... Leggi su ilmattino

Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte le foto della rimonta nerazzurra! ?? Guarda la gallery ?? - zazoomblog : Torino Genoa 0-0 LIVE: comincia la sfida! - #Torino #Genoa #LIVE: #comincia #sfida! - Naimur4I : RT @KathleeAbigail: Torino vs Genoa serie a tv live || Torino vs Genoa live stream ::::: - KathleeAbigail : Torino vs Genoa serie a tv live || Torino vs Genoa live stream ::::: - Corriere : Torino-Genoa 0-0 Live Belotti cerca gol e punti per la tranquillità -