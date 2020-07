LIVE – Real Madrid-Villarreal 1-0, Liga 2019/2020 (DIRETTA) (Di giovedì 16 luglio 2020) La DIRETTA LIVE di Real Madrid-VillarReal, match valido per la trentasettesima giornata della Liga 2019/2020. Ci siamo, arriva il momento tanto atteso per i blancos: ai padroni di casa basta la vittoria per vincere matematicamente il titolo grazie al vantaggio di quattro punti sul Barcellona e agli scontri diretti a favore. Gli ospiti, però, non vengono in gita al Bernabeu. Si parte alle ore 21 di giovedì 16 luglio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo Reale. AGGIORNA LA DIRETTA Real Madrid-VillarReal 1-0 (29′ Benzema) INTERVALLO – Termina con il punteggio di 1-0 il primo tempo. ... Leggi su sportface

DzArt4 : RT @DzFans2: Live Streaming #Laliga Barça-Ossasuna #BarçaOsasuna - fssportstream : RT @DzFans2: Live Streaming #Laliga Barça-Ossasuna #BarçaOsasuna - DzFans2 : RT @DzFans2: Live Streaming #Laliga Barça-Ossasuna #BarçaOsasuna - DzFans2 : Live Streaming #Laliga Barça-Ossasuna #BarçaOsasuna - SSportNetwork : #SuperSportSummer! Giovedì intenso con lo spareggio salvezza #TorinoGenoa, #SpalInter con i nerazzurri a caccia del… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Real LIVE - Real Madrid-Villarreal, Liga 2019/2020 (DIRETTA) Sportface.it Calciomercato Milan, concorrenza tedesca per Jovic

Aumenta la concorrenza per Luka Jovic. L’attaccante serbo del Real Madrid è da tempo nel mirino del Milan ma piace anche in Germania e Inghilterra Luka Jovic è certamente tra i profili che più piaccio ...

LIVE – Real Madrid-Villarreal 0-0, Liga 2019/2020 (DIRETTA)

La diretta live di Real Madrid-Villarreal, match valido per la trentasettesima giornata della Liga 2019/2020. Ci siamo, arriva il momento tanto atteso per i blancos: ai padroni di casa basta la vittor ...

Aumenta la concorrenza per Luka Jovic. L’attaccante serbo del Real Madrid è da tempo nel mirino del Milan ma piace anche in Germania e Inghilterra Luka Jovic è certamente tra i profili che più piaccio ...La diretta live di Real Madrid-Villarreal, match valido per la trentasettesima giornata della Liga 2019/2020. Ci siamo, arriva il momento tanto atteso per i blancos: ai padroni di casa basta la vittor ...