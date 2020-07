Lippi: “Bravo tecnico convince giocatori a mettersi a disposizione, così vinci” (Di giovedì 16 luglio 2020) “L’allenatore è una guida forte e deve essere sicuro. Non è importante che sia simpatico ai suoi giocatori. Deve dare la sensazione ai giocatori di poterli portare a raggiungere l’obiettivo“. Queste le parole di Marcello Lippi, intervenuto nel corso del Festival La Versiliana, in merito al ruolo dell’allenatore. “Senza giocatori di livello è dura vincere” ha esordito l’ex Ct della Nazionale Campione del Mondo 2006, precisando poi: “Ma la bravura del tecnico è entrare nella testa dei calciatori e convincerli a mettere a disposizione della squadra le loro qualità. Se non fai questo non vinci. Se io ci sono riuscito? Sinceramente io credo di aver avuto dei grandi calciatori a ... Leggi su sportface

sportface2016 : #calcio | Le parole di Marcello #Lippi sul ruolo dell'allenatore - ItaSportPress : Lippi: 'Un bravo allenatore deve entrare nella testa dei giocatori e convincerli che possono vincere' -… - aldo1058 : ....e quindi per questo c'è qualche sospetto ... 'Zemaniano'!!?? Ricordate i fisici di Del Piero e Vialli ai tempi… - brunoseiotto : @24enrico @EdoardoMecca1 Sai, negli anni, ne ho visti di cambi nn prevedibili..ricordo lippi, Manfredi, marchesi. D… - PFJ977 : @LucaFiorino24 Complimenti anche al loro preparatore atletico ...mamma mia quanto corrono!!! Tra l'altro era da noi… -