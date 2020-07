Lippi: “Atalanta fidanzata d’Italia, può vincere la Champions. Allenatore perfetto? Vi dico la mia” (Di giovedì 16 luglio 2020) "Gasp lo conosco bene, ha passione e competenza".Parola di Marcello Lippi. Lo storico Ct della nazionale italiana ha voluto dare giudizio e merito alle altisonanti prestazioni stagionali dell'Atalanta, soffermandosi anche sulla figura dell'Allenatore ideale, non privo di difetti. Nel suo intervento Al Caffè della Versiliana, il primo importante passaggio è stato dedicato proprio ai nerazzurri di Bergamo e al loro condottiero GianPiero Gasperini: "L'Atalanta l'ho allenata anch'io e il presidente era lo stesso di adesso, Antonio Percassi. Già allora c'era grande attenzione al settore giovanile. A Zingonia si allenavano tutte le squadre, anche le giovanili. I bambini vedevano i calciatori e avevano l'esempio di cosa potevano diventare".Serie A, Atalanta-Brescia 6-2: goleada della Dea, Gasperini si prende il secondo ... Leggi su mediagol

