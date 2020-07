L’intervista “censurata” a Ella Fitzgerald sul razzismo negli Usa negli anni ’60: «Sono solo un essere umano» (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel 1963, durante il periodo culmine delle proteste per i diritti civili negli Stati Uniti, la leggendaria interprete jazz Ella Fitzgerald concesse un’intima intervista al popolare conduttore radiofonico newyorkese Fred Robbins. L’intervista non andò mai in onda per ragioni sconosciute, ed è rimasta negli archivi fino alla fine di giugno 2020, quando è stato pubblicato il documentario Ella Fitzgerald: Just One of those Things. Nell’intervista esclusiva, pubblicata per la prima volta nel film, la First lady of song, all’epoca già vincitrice di due Grammy Award (tra cui quello come Miglior performance vocale femminile), racconta al conduttore l’amaro ritorno ... Leggi su open.online

