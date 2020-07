Liga, match point per il Real Madrid: questa sera può diventare campione (Di giovedì 16 luglio 2020) questa sera il Real Madrid può laurearsi campione di Spagna per la 34ª volta in caso di vittoria contro il VillaReal Primo match point per il Real Madrid. questa sera contro il VillaReal Sergio Ramos e compagni potrebbero laurearsi Campioni di Spagna per la 34ª volta. L’eventuale conquista del titolo (che sarebbe matematica con una vittoria sul VillarReal, ma potrebbe anche bastare semplicemente ottenere lo stesso risultato del Barça) non verrà festeggiata come al solito. Il club spagnolo, infatti, nei giorni scorsi ha emesso un comunicato nel quale ha spiegato che non verrà organizzata alcuna festa a Cibeles, ... Leggi su calcionews24

Il Real Madrid ospiterà questa sera il Villarreal per un match fondamentale. In caso di vittoria sarebbe campione di Spagna per la 34esima volta. Due sole partite da giocare e quattro punti di vantagg ...

