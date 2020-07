Liga al Real, Messi sbotta: “Se giochiamo così col Napoli perdiamo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Real Madrid ha vinto la Liga. Il Barcellona ha perso 1-2 con l’Osasuna. E Leo Messi sbotta: “Se giochiamo così contro il Napoli perdiamo”. Il Pallone d’Oro prova a dare l’ultima scossa per tenere il Barca attaccato alla Champions, in una situazione ormai disastrata: “Non volevamo finire così, ma racconta bene come è stata la stagione, siamo una squadra irregolare e debole, ci hanno battuto per intensità”. “Il Madrid ha fatto la sua parte, è un grande merito non perdere nessuna partita alla ripresa, ma abbiamo anche fatto la nostra parte anche noi, dobbiamo fare autocritica, a cominciare dai giocatori, siamo il Barça e siamo obbLigati a vincere ogni partita”. “Roma, ... Leggi su ilnapolista

Eurosport_IT : IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA!???? Col Villarreal serviva la vittoria, che è arrivata puntuale a firma Benzema… - DiMarzio : ??#Liga, il #RealMadrid è campione per la 34esima volta - SkySport : ULTIM'ORA IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA 34^ LIGA PER I BLANCOS - Fprime86 : RT @SkySport: Real campione, Zidane vince ancora: tutti i suoi trofei - zazoomblog : In Liga il Real Madrid è campione con una giornata di anticipo - #Madrid #campione #giornata #anticipo -