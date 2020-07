Liga 2019/2020: il Real Madrid è campione di Spagna, decisiva la vittoria per 2-1 sul Villareal (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo due stagioni, il Real Madrid torna sul tetto di Spagna. Sono i blancos di Zidane ad aggiudicarsi la Liga 2019/2020 con una giornata d’anticipo. Ottimo ritorno in campo post Covid-19 delle merengues, che hanno dimostrato una continuità a dir poco notevole e non sono incappati in passi falsi come invece accaduto al Barcellona, diretta concorrente. La vittoria per 2-1 ottenuta ai danni del VillaReal nella trentasettesima giornata ha regalato l’aritmetica al Real Madrid, che al triplice fischio dell’arbitro ha potuto esultare e festeggiare. Come fosse una fotografia della stagione, non poteva che essere Karim Benzema a decidere questo match con un gol arrivato al 29′ e un rigore segnato ... Leggi su sportface

JantasOO : RT @Pirichello: Leo Messi • La Liga | 2019/20 - cortomuso : RT @Pirichello: Leo Messi • La Liga | 2019/20 - Pirichello : Leo Messi • La Liga | 2019/20 - 0Marcullo02 : RT @saveriocamba: Zidane allena dalla stagione 2016/17. Si sta concludendo la stagione 2019/20 e lui ha vinto: - 2 Liga - 2 Supercoppa di… - FedericoRana1 : #Zidane riporta il #RealMadrid sul tetto di Spagna. La #Liga 2019/20 è l'11esimo trofeo in 5 stagioni per Zizou, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2019 Liga 2019/20, risultati e classifica della 35^ giornata Calcio d'Angolo Liga 2019/2020: il Real Madrid è campione di Spagna, decisiva la vittoria per 2-1 sul Villareal

Dopo due stagioni, il Real Madrid torna sul tetto di Spagna. Sono i blancos di Zidane ad aggiudicarsi la Liga 2019/2020 con una giornata d’anticipo. Ottimo ritorno in campo post Covid-19 delle merengu ...

Diretta/ Real Madrid Villarreal (risultato 1-0) streaming tv: girandola di cambi

Subito due cambi nel secondo tempo. Javier Calleja decide di richiamare in panchina Ruben Pena inserendo in campo nel Villarreal Bruno, quindi inserisce Javier Ontiveros Parra al posto di Samuel Chukw ...

Dopo due stagioni, il Real Madrid torna sul tetto di Spagna. Sono i blancos di Zidane ad aggiudicarsi la Liga 2019/2020 con una giornata d’anticipo. Ottimo ritorno in campo post Covid-19 delle merengu ...Subito due cambi nel secondo tempo. Javier Calleja decide di richiamare in panchina Ruben Pena inserendo in campo nel Villarreal Bruno, quindi inserisce Javier Ontiveros Parra al posto di Samuel Chukw ...