Libia, Lamorgese a Tripoli: si valuta ritorno delle aziende italiane (Di giovedì 16 luglio 2020) Nei colloqui a Tripoli con il premier libico Fayez Al Sarraj e gli altri esponenti del governo, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha confermato 'la volontà dell'Italia di consolidare e ... Leggi su tgcom24.mediaset

JohSogos : RT @Agenzia_Ansa: La ministra dell'Interno #Lamorgese a #Tripoli incontra #Serraj e parte del governo libico. 'Via i #migranti dai centri i… - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: La ministra dell'Interno #Lamorgese a #Tripoli incontra #Serraj e parte del governo libico. 'Via i #migranti dai centri i… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: La ministra dell'Interno #Lamorgese a #Tripoli incontra #Serraj e parte del governo libico. 'Via i #migranti dai centri i… - Agenzia_Ansa : La ministra dell'Interno #Lamorgese a #Tripoli incontra #Serraj e parte del governo libico. 'Via i #migranti dai ce… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Libia, Lamorgese a Tripoli: si valuta ritorno delle aziende italiane #libia -