Libia, adesso Haftar schiera anche gli S-300 a Sirte (Di giovedì 16 luglio 2020) Nei giorni scorsi fonti dell’Unhcr hanno descritto l’andamento della guerra in Libia di questi ultimi giorni come a “bassa intensità“. Ed in effetti, dopo le escalation registrate tra aprile e maggio, nelle settimane dunque dove il Gna con l’appoggio di turchi e filo turchi è riuscito ad avanzare a discapito del generale Haftar, oggi la … Libia, adesso Haftar schiera anche gli S-300 a Sirte InsideOver. Leggi su it.insideover

