L’Etiopia è stanca di attendere la Grand Dam: «Questione di sopravvivenza» (Di giovedì 16 luglio 2020) Niente accordo per ora tra Etiopia, Egitto e Sudan sull’entrata in funzione della Grand Ethiopian Renaissance Dam, l’immenso progetto idroelettrico che promette di produrre abbastanza energia da illuminare le abitazioni di 100 milioni di etiopi. Alcune foto satellitari mostrano che da parte etiope potrebbe essere iniziato il riempimento dell’infrastruttura, la più Grande nel suo genere in Africa, nonostante i disaccordi con Egitto e Sudan. Le immagini scattate tra giugno e luglio mostrerebbero un innalzamento di 35 metri del livello delle … Continua L'articolo L’Etiopia è stanca di attendere la Grand Dam: «Questione di sopravvivenza» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : L’Etiopia stanca Leiris e "Minotaure": la rivista più bella del mondo e il suo genio Pangea.news