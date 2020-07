Leodori: Regione Lazio prima per nuove aziende in lockdown, eroismo imprenditori (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – “Tra aprile e giugno 2020, nel pieno dello tsunami Covid, il Lazio fa segnare un saldo positivo di 2.386 imprese ed e’ la prima Regione italiana per la nascita di aziende artigiane, nei tre mesi piu’ brutti della storia recente del Paese”. Cosi’ in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori commentando i dati contenuti nel Rapporto sul secondo trimestre 2020 pubblicato da Movimprese, condotta da Unioncamere e InfoCamere, sui dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio. In particolare per il Lazio si registrano saldi positivi in tutte le province e in particolare Roma (+1.672 imprese), Frosinone (+212), Latina (+255), Viterbo (+173) e Rieti (+74). “Gli effetti del ... Leggi su romadailynews

