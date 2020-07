Legittima difesa anche se il mezzo usato è sproporzionato (Di giovedì 16 luglio 2020) Condanna per tentato omicidioL'uso del coltello esclude la Legittima difesa?Non si può escludere la Legittima difesa se l'aggredito ha un coltello per difendersiCondanna per tentato omicidioTorna su La Cassazione con la sentenza n. 20741/2020 (sotto allegata) chiarisce che in presenza di un dubbio sulla sussistenza della Legittima difesa, in presenza anche solo di un principio di prova, esso deve giovare all'imputato, potendosi ritenere sussistente la Legittima difesa putativa. L'uso di un coltello inoltre non esclude la difesa Legittima se, per le modalità in cui si svolgono i fatti, è l'unico strumento a disposizione per difendersi da una aggressione inarrestabile. Il G.U.P al ... Leggi su studiocataldi

