Legge elettorale, tensioni nella maggioranza. Italia viva diserta il vertice, Renzi: “Pd-M5s vogliono la palude”. Slitta l’adozione del testo (Di giovedì 16 luglio 2020) Nuovo Slittamento del voto per l’adozione del testo base sulla Legge elettorale in commissione alla Camera. Su richiesta delle opposizioni, sostenute da Italia viva e LeU, l’odierno voto è stato posticipato a lunedì prossimo alle 16. Il testo è atteso in Aula dopo una settimana, il 27 luglio. Poco prima c’era stata una riunione di maggioranza disertata da Italia viva. In serata però il segretario Pd Nicola Zingaretti, in un post su Facebook, sembra sminuire: “Bene soluzione Autostrade, approvazione del decreto rilancio, calendarizzazione della Legge elettorale, tenuta della maggioranza sulla politica ... Leggi su ilfattoquotidiano

