Legge elettorale, Meloni: serve più maggioritario. Con il proporzionale ci riportano alle paludi della prima Repubblica” (Di giovedì 16 luglio 2020) In vista del referendum del 30 settembre, Fratelli d’Italia lancia la sua proposta di Legge elettorale. Per evitare inciuci e maggioranze arlecchino. Che si profilano con la proposta di Legge elettorale, primo firmatario Brescia. Che il centrosinistra sta forzando in commissione Affari costituzionale. Con l’abolizione dei collegi maggioritari il Parlamento sarebbe in balìa dei trasformisti. Senza l’indicazione della coalizione e la presentazione di un programa. “Con il proporzionale puro vogliono riportarci nelle paludi delle prima repubblica. Sono scioccata”. Così Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa alla Camera insieme insieme ai capigruppo di Senato e ... Leggi su secoloditalia

Capezzone : Su @atlanticomag Mauro Bondì spiega come Pd e M5S stiano preparando la peggior legge elettorale possibile - FratellidItalia : #Meloni: 'La #leggeelettorale torna all'ordine del giorno nostro malgrado, perché in Commissione Affari costituzion… - matteosalvinimi : La priorità di PD e 5 Stelle? Una legge elettorale per 'disarticolare l'attuale opposizione e impedirne la vittoria… - Mario_Giagnori : @Adnkronos Quella dei sindaci (e dei governatori) è la peggior legge elettorale, perché ha tolto ogni potere agli a… - regynadeserto : RT @morgante_ant: Mi auguro che i due Matteo trovino intesa per evitare la vergogna di una legge elettorale viscida e paludosa targata PD-… -

