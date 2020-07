Legge elettorale, Italia Viva diserta il vertice di maggioranza (Di giovedì 16 luglio 2020) Tensione nella maggioranza sulla Legge elettorale. Italia Viva diserta il vertice. ROMA – Tensione nella maggioranza sulla Legge elettorale. Nel pomeriggio di giovedì 16 luglio 2020 era previsto un vertice per cercare di trovare il definitivo accordo sulla misura. Il voto in Commissione è slittato a lunedì 20 con il testo atteso in Aula la settimana prossima. Discussioni che sono state sminuite da Nicola Zingaretti con un post sui social: “Bene soluzione Autostrade, approvazione del decreto rilancio, calendarizzazione della Legge elettorale, tenuta della maggioranza sulla politica estera, accordo per i decreti ... Leggi su newsmondo

Capezzone : Su @atlanticomag Mauro Bondì spiega come Pd e M5S stiano preparando la peggior legge elettorale possibile - FratellidItalia : 'La sinistra, pur di non far vincere i suoi avversari, vuole rifilare una fregatura agli italiani: approvare una le… - nzingaretti : Bene soluzione Autostrade, decreto rilancio, legge elettorale, tenuta maggioranza su politica estera, accordo decre… - IlCastiga : @nzingaretti Sappiate che verrete cancellati con qualsiasi legge elettorale. Uomo avvisato , uomo avvisato. - SCaronti : RT @PatriziaRametta: Pd PERDENTIe 5 Stelle DISONESTI preparano la legge elettorale peggiore possibile La maggioranza pensa a salvarsi le po… -