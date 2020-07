Legato ad una Sedia e Preso a Bastonate per 500 Euro, Giornata di Terrore per Mikel Gjokaj (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo hanno Preso a Bastonate per poi legarlo ad una Sedia, gli hanno rubato 500 Euro che teneva nel portafogli ma le sue opere non sono state toccate. Il piano era calcolato, hanno aspettato che rientrasse dalla passeggiata come ogni mattina, lo hanno colpito alle spalle e lo ha spinto dentro casa sua per rubare dentro il suo appartamento. Succede ieri mattina nel quartiere romano di Monteverde, dove il noto anziano pittore Mikel Gjokaj attorno alle 10.55 del mattino è stato brutalmente attaccato in una rapina. Una volta colpito e Legato ad una Sedia la rapina non ha fatto altro che rubare i 500 Euro che il 74enne teneva nel portafogli e se ne è andato, nessuno dei preziosi quadri è stato ... Leggi su youreduaction

