Le nuove linee guida della Santa Sede sulla pedofilia alle quali la Chiesa cattolica deve attenersi (Di giovedì 16 luglio 2020) Da oggi in poi le segnalazioni fatte da fonti anonime dovranno essere prese in considerazione e non scartate a priori. La Santa Sede ha stilato un vademecum sulla pedofilia che impone di verificare anche le denunce anonime e tutta un’altra serie di linee guida su come trattare i presunti casi di pedofilia. L’idea del Vaticano è quella di dettare un cambiamento di condotta che vada verso uno svelamento di tutti quei casi che, finora, sono rimasti insabbiati e per i quali non è mai stata fatta giustizia. LEGGI ANCHE >>> Scambiavano materiali in chat, ma avevano tutti una vita normale: è una delle più grandi operazioni anti-pedofilia in Italia (Immagine copertina da Pixabay) ... Leggi su giornalettismo

