Le notizie di giovedì sul coronavirus in Italia (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono stati registrati 230 nuovi casi di contagio e 20 morti. I ricoverati nei reparti di terapia intensiva scendono a 53 Leggi su ilpost

