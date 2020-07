“Lavoro negato”, Amoriello comincia lo sciopero della fame (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – Problematica lavoro. In un Paese già martoriato dalla disoccupazione, in particolar modo al Sud, l’emergenza Covid 19 si è abbattuta come un macigno sulle spalle dei tanti lavoratori precari. Quando poi il problema viene innescato da una pubblica amministrazione, il caso diventa eclatante. Sembra essere questa la vicenda che sta affliggendo Franco Amoriello, escluso di fatto dal Comune di Cervinara, insieme ad altri ex operai, dal nuovo bando per la manutenzione del verde pubblico cittadino. Franco Amoriello si è subito sentito discriminato. Disperato, per quello che a suo dire è un caso di “lavoro negato”, ha cominciato da giorni un pericoloso e estenuante sciopero della fame. ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : Lavoro negato, Amoriello comincia lo sciopero della fame - ARitmoDelCuore : RT @maria_efisia: Il lavoro Negato Dedicato agli invisibili - AndreaLompio53 : @rosadineve Abbiamo tutti davanti agli occhi l'anteprima, l'orrore di quello che è sempre il #fascismo: violenze ai… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lavoro negato”