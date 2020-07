«Lavoriamo per riaprire gli stadi a settembre» (Di giovedì 16 luglio 2020) «Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perchè a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico». Così ha parlato il ministro per le Politiche … L'articolo «Lavoriamo per riaprire gli stadi a settembre» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : Lavoriamo per Ambiente, Rosa: lavoriamo per un efficace sistema di monitoraggio Basilicata24 Incidente sul lavoro | operaio muore stritolato da macchinario

In Toscana ha luogo quello che mai dovrebbe accadere. Ennesimo incidente sul lavoro che risulta fatale per un operaio, drammatiche le circostanze del tutto. Un grave incidente sul lavoro costa la vita ...

La Roma cambierà la maglia: rotto il contratto con la Nike dal 2021

C’è un pezzo di America che lascia la Roma, ma non si tratta (per il momento) del presidente James Pallotta, che pure è impegnato alla ricerca di compratori per la società giallorossa. Si tratta invec ...

