Laura Chiatti compie 38 anni: “Sceglierei la stessa identica strada” (Di giovedì 16 luglio 2020) Laura Chiatti ha appena compiuto 38 anni: l’attrice è dunque arrivata alla soglia dei 40, e facendo lei stessa un breve bilancio della sua vita, ha dichiarato di ritenersi più che soddisfatta di tutti i traguardi raggiunti. La foto: Laura Chiatti da bambina Sul profilo Instagram della bellissima Laura Chiatti è apparsa una vecchia foto che la ritrae da bambina, piccola e sorridente. Una scelta, quella di pubblicare un’immagine della sua infanzia, che l’attrice motiva così: “Tra poco è il mio compleanno… amo postare ogni anno una foto di quando ero piccola perché di quella bambina ho conservato quasi tutto”. La sua, finora, è stata una vita di successo sotto ... Leggi su thesocialpost

RealTwit6 : @hxxappinesnaudi Laura Chiatti - gossipn60139485 : Laura Chiatti compie 38 anni: 'Rifarei la stessa identica strada' ? - gossiparaaah : Laura Chiatti compie 38 anni: 'Rifarei la stessa identica strada' ? - gossipnewsgoss1 : Laura Chiatti compie 38 anni: 'Rifarei la stessa identica strada' ? - newsnewsgossip : Laura Chiatti compie 38 anni: 'Rifarei la stessa identica strada' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Chiatti

"Se un uomo tradisce, tradisce a metà". Iniziamo la recensione de Gli Infedeli, il nuovo film di Stefano Mordini, disponibile in streaming su Neftlix dal 15 luglio, con una citazione di Julio Iglesias ...In questo fiorire di pancioni post lockdown, la sorpresa arriva a metà estate e la porta, Riccardo Scamarcio, che non soltanto starebbe per diventare padre, ma si sarebbe anche sposato. Di solito rise ...