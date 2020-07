L’allenatore nel pallone: il film cult più amato di Lino Banfi (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel 1984 è uscito nei Cinema L’allenatore nel pallone, diretto dal regista Sergio Martino. E scenegiato e interpretato magistralmente da Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi. Si tratta di una commedia che gira intorno al mondo del calcio degli anni ottanta. Lino interpreta Oronzo Canà l’allenatore di una squadra chiamata Longobarda che attraversa un periodo di crisi. Il suo personaggio è stato molto amato e apprezzato, le sue tattiche e i moduli pre-partita sono entrati nell’immaginario collettivo delle persone. L’allenatore che tutti vorremmo avere, severo, ma sincero, scanzonato, allegro e combattivo. Leggi anche: Fiction all’italiana: Un medico in famiglia L’allenatore nel pallone: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

