L’aereo di Caterina Balivo colpito da un volatile e tante le critiche per il marito (Foto) (Di giovedì 16 luglio 2020) Era al settimo cielo Caterina Balivo questa mattina mentre si preparava per prendere l’aereo che l’avrebbe portata in vacanza con tutta la famiglia (Foto). Gli auguri a chi oggi festeggia l’onomastico e poi le Foto e le storie di rito. La Balivo felice più di sua figlia Cora confessa che aspettava questa partenza dal giorni del suo 40esimo compleanno. Poi è arrivata l’emergenza sanitaria che ha bloccato tutto e sembrava impossibile partire, invece oggi eccola con un po’ di ansia ma tanta gioia perché questa sera sarà finalmente con tutta la famiglia. L’ansia di Caterina Balivo era per il volo, non prendeva l’aereo da tempo. Ansia aumentata quando in aeroporto ha scoperto che la partenza era ritardata ... Leggi su ultimenotizieflash

