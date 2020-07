La vita breve dell’ultima opera di Baksny, già cancellata dalla metro di Londra (Di giovedì 16 luglio 2020) Non si è trattato di un errore, ma di una scelta volontaria. Nei giorni scorsi lo street artist più famoso del Mondo, Banksy, aveva realizzato un graffito in uno dei vagoni della metropolitana di Londra. L’artista, camuffandosi da addetto alla pulizia e ala sanificazione, aveva realizzato un disegno per sensibilizzare i britannici a utilizzare la mascherina per proteggersi – e proteggere gli altri – dal contagio. Quel murale, però, è stato già cancellato. LEGGI ANCHE > Cosa ci faceva la porta del Bataclan con l’omaggio di Banksy nella campagna di Teramo Nei giorni scorsi, mentre l’Italia restituiva la porta del Bataclan che era stata trovata misteriosamente nelle campagne di Teramo, lo street artist di Bristol pubblicava il video della sua ultima opera sui suoi ... Leggi su giornalettismo

