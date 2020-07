La Virtus Goti aggiunge un nuovo tassello: ritorna il santagatese Cioffi (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – Alcuni direbbero certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. In realtà sarebbe riduttivo per chi è nato per indossare la maglia della Virtus Goti. Quando si gioca in casa propria e difendi la propria città, i colori, la storia, di sicuro si ha un motivo in più per dare il massimo fino alla fine. Ora è giunto il momento di ritornare da dove si è cominciato, di accontentare chi lo ha sempre voluto, difeso e onorato: il grande presidentissimo Carfora. ritorna in biancorosso il santagatese doc Antonio Cioffi, centrocampista classe ’90, tanta forza, centimetri ed esperienza per la nuova mediana a ... Leggi su anteprima24

Altra riconferma in casa biancorossa: indosserà anche per la prossima stagione la casacca gota Alberto Maritato un lusso per la categoria, diventato in pochi mesi punto focale per la Virtus oltre ad e ...

Virtus Goti, rinnova anche De Matteo

La Virtus Goti comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver raggiunto un accordo per la riconferma per un’altra stagione della freccia Umberto De Matteo . Il numero 10 goto ...

Altra riconferma in casa biancorossa: indosserà anche per la prossima stagione la casacca gota Alberto Maritato un lusso per la categoria, diventato in pochi mesi punto focale per la Virtus oltre ad e ...