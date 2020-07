La violenza di genere è un’emergenza nazionale che non va ‘normalizzata’ nel discorso pubblico (Di giovedì 16 luglio 2020) di Jakub Stanislaw Golebiewski È di un paio di giorni la notizia che la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio presieduta dalla senatrice Valeria Valente, ha approvato all’unanimità una relazione per contrastare in modo più efficace il dramma della violenza contro le donne per colmare le disuguaglianze di genere dal punto di vista economico, sociale e politico e cambiare la cultura che genera e perpetua la violenza maschile. Il documento si propone di realizzare una politica che superi la logica emergenziale per costruire – ha spiegato Valeria Valente “una risposta strutturale e sistemica al fenomeno della violenza contro le donne”. Per comprendere meglio la questione della violenza di genere, soprattutto quella che avviene ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : La violenza di genere è un’emergenza nazionale che non va ‘normalizzata’ nel discorso pubblico - intoscana : 'Free and indipendent woman' è un progetto ideato dal professor Antonio Giordano di @unisiena, pensato per per aiut… - clikservernet : La violenza di genere è un’emergenza nazionale che non va ‘normalizzata’ nel discorso pubblico - Noovyis : (La violenza di genere è un’emergenza nazionale che non va ‘normalizzata’ nel discorso pubblico) Playhitmusic - - bestiavdiSatana : RT @Iperbole_: Un anno fa un uomo venne aggredito perché gay, e il Comune intervenne in sua difesa, mostrandogli solidarietà. Oggi il Comu… -

Ultime Notizie dalla rete : violenza genere La violenza di genere è un’emergenza nazionale che non va ‘normalizzata’ nel discorso… Il Fatto Quotidiano Nel casalese tre donne di 61, 44 e 27 anni denunciano i loro persecutori

In tutti e tre i casi è stato attivato il cosiddetto “codice rosso“, la nuova legge che tutela le vittime di violenza domestica e di genere. Nel primo caso, i militari della stazione di ...

The Boys: la seconda stagione sarà ancora più folle!

The Boys stagione 2 ha iniziato le riprese a luglio 2019 a Toronto, in concomitanza con il debutto della prima serie, e sarà disponibile su Amazon Prime Video il 4 Settembre 2020, con i primi tre epis ...

In tutti e tre i casi è stato attivato il cosiddetto “codice rosso“, la nuova legge che tutela le vittime di violenza domestica e di genere. Nel primo caso, i militari della stazione di ...The Boys stagione 2 ha iniziato le riprese a luglio 2019 a Toronto, in concomitanza con il debutto della prima serie, e sarà disponibile su Amazon Prime Video il 4 Settembre 2020, con i primi tre epis ...