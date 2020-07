La vera storia di Martia Basile: giallo nella Napoli dei Vicerè. Si presenta il romanzo di Maurizio Ponticello (Di giovedì 16 luglio 2020) Un romanzo ambientato nella Napoli dei Vicerè basato su un fatto realmente accaduto, con al centro una straordinaria protagonista femminile. Si tratta di “La vera storia di Martia Basile”, il libro (edito da Mondadori) di Maurizio Ponticello che si presenta domani, venerdì 17 luglio, alle ore 18,30, a Napoli, nella libreria Iocisto in piazzetta Fuga. A parlarne con l’autore ci saranno l’antropologa Daniela Marra e la giornalista Anna Petrazzuolo. Brani del romanzo saranno letti dagli attori Federica Grimaldi e Fulvio Pastore. La storia “In una inconsueta Napoli, capitale del viceregno ... Leggi su ildenaro

