La uccise con 57 coltellate in vacanza in Sardegna: 30 anni al fidanzato di Erika Preti (Di giovedì 16 luglio 2020) Trent’anni di carcere. La Corte d’assise d’appello di Sassari ha confermato la condanna per omicidio nei confronti di Dimitri Fricano, il 32enne di Biella che l′11 giugno 2017 uccise a coltellate la fidanzata 28enne, Erika Preti, in una villetta di San Teodoro, dove la coppia stava trascorrendo le vacanze. La Corte, presieduta da Plinia Azzena, ha accolto le richieste della procuratrice generale Gabriella Pintus confermando la condanna in primo grado. La Corte, presieduta da Plinia Azzena, ha accolto le richieste del procuratore generale, Gabriella Pintus, confermando la condanna a 30 anni, già inflitta in primo grado dal Gup Nuoro, con rito abbreviato, e ha riconosciuto anche la simulazione di reato per avere provato a inscenare una fallita rapina. Gli ... Leggi su huffingtonpost

