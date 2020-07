La Turchia non controlla più Idlib (Di giovedì 16 luglio 2020) Il 14 luglio una bomba è esplosa al passaggio dei veicoli russi e turchi intenti a pattugliare l’area intorno alla M4, l’autostrada siriana che delimita la cosiddetta safe zone stabilita da Turchia e Russia a marzo nel nord-ovest del Paese. Secondo le prime informazioni, nell’esplosione sarebbero rimasti feriti sia sodati turchi che russi e il … La Turchia non controlla più Idlib InsideOver. Leggi su it.insideover

