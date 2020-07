La svolta ecologica della Sedap per uffici più Green (Di giovedì 16 luglio 2020) MONSANO - Da oltre 30 anni al servizio degli uffici pubblici e privati, la Sedap di Monsano fornisce consulenza per l'installazione di stampanti e fotocopiatrici e, con le nuove esigenze post Covid-19,... Leggi su anconatoday

MONSANO – Da oltre 30 anni al servizio degli uffici pubblici e privati, la Sedap di Monsano fornisce consulenza per l’installazione di stampanti e fotocopiatrici e, con le nuove esigenze post Covid-19 ...

Giornata ecologica per i ragazzi di Cupra

Ieri, a Cupra Marittima, si è svolta la 21esima edizione della Giornata Ecologica organizzata dall’associazione Mare Nostrum. La partenza alle 9,30 dalla spiaggia antistante lo chalet Sirenella, con a ...

