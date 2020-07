La Roma e Nike divorziano in anticipo. Caccia al nuovo sponsor tecnico (Di giovedì 16 luglio 2020) Divorzio tra As Roma e Nike, sponsor tecnico delle ultime stagioni. Il club giallorosso e il colosso americano hanno comunicato "di aver risolto anticipatamente il loro accordo di partnership e di sponsorizzazione tecnica". "A.S. Roma S.p.A., Soccer S.a.s. di Brand Management Srl e Nike European Operations Netherlands NV annunciano che l'accordo di partnership e di sponsorizzazione tecnica, stipulato tra la Società e Nike il 12 marzo 2013 con data di scadenza prevista per il 31 maggio 2024, è stata anticipatamente risolto". Il Club aveva firmato nel 2013 con la multinazionale statunitense un contratto pluriennale, che ora volgerà al termine al concludersi della ... Leggi su iltempo

